Польща подала офіційний запит на купівлю ракетної системи США

Згідно до оголошення Міністерства оборони Польщі від 19 жовтня, країна надала лист до США з запитом на купівлю високомобільної артилерійської ракетної системи M142, або HIMARS.

Про це пише оборонне видання Defensenews, передає Голос Америки.

Країна ще в липні заявила, що планує прискорити закупівлю системи.

Польща планувала закупити системи виробництва компанії Lockheed Martin ще з 2015 року, однак, початкові плани спільного виробництва зіткнулись з перепонами у переговорах.

Цього літа країна оголосила про своє рішення закупити систему HIMARS у уряду США через прямі військові закупівлі, подібно до того, як зробила раніше цього року Румунія.

Румунія стала першою cхідноєвропейською країною, яка придбала HIMARS. Польща стане другою.

Обидві країни, як і решта країн Східної Європи працюють над зміцненням протиповітряної оборони, щоб стримувати російську агресію в регіоні, що постала після незаконної анексії Криму Росією.

Державний департамент в листопаді 2017 року надав дозволи на можливий продаж 56 пускових систем HIMARS на суму 250 мільйонів доларів.

Польща також уклала офіціну угоду цього року про купівлю оборонної системи Patriot у США.