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Арт Бухвальд, американський журналіст, колумніст «The Washington Post», лауреат Пулітцерівської премії

Помпео закликав українську владу та віруючих до створення автокефальної церкви

20 жовтня, 2018 - 09:26
Фото Reuters

Держсекретар США Майкл Помпео закликав владу України та віруючих продовжити роботу зі створення автокефальної православної церкви.

Про це йдеться у заяві Помпео, опублікованій на сайті Держдепу.

"Ми закликаємо церкву та владу країни просуватися до створення автокефальної української православної церкви. США знову заявляють про свою підтримку свободи віросповідання та свободи релігійних груп, включаю православних в Україні", — підкреслив Помпео.

Нагадаємо, Вселенський Патріарх Варфоломій приїде до Києва, щоб особисто вручити Томос про автокефалію лідеру об'єднаної Української Церкви.

Джерело: День

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