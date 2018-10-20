Помпео закликав українську владу та віруючих до створення автокефальної церкви

Держсекретар США Майкл Помпео закликав владу України та віруючих продовжити роботу зі створення автокефальної православної церкви.

Про це йдеться у заяві Помпео, опублікованій на сайті Держдепу.

"Ми закликаємо церкву та владу країни просуватися до створення автокефальної української православної церкви. США знову заявляють про свою підтримку свободи віросповідання та свободи релігійних груп, включаю православних в Україні", — підкреслив Помпео.

Нагадаємо, Вселенський Патріарх Варфоломій приїде до Києва, щоб особисто вручити Томос про автокефалію лідеру об'єднаної Української Церкви.