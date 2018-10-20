Ракетний комплекс "Вільха" взято на озброєння ЗСУ

Ракетний комплекс "Вільха" взято на озброєння української армії і незабаром розпочнеться його серійне виробництво.

Про це повідомляється на офіційній сторінці кабінету міністрів України у Facebook.

Розробкою нового комплексу займалося конструкторське бюро «Луч», за словами експертів, поставки у війська почнуться в середині 2019 року. У кабміні підкреслили, що Збройні сили України «зміцнять свою обороноздатність і зможуть ефективно боротися з агресором на сході країни» за допомогою нового комплексу.

Розробка реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) «Вільха» з коректованим боєприпасом стартувала в січні 2016 року і була завершена в травні 2018 року. Система розроблена на основі радянської РСЗВ «Смерч».

Випробування «Вільхи» пройшли в квітні і грудні 2017 року, всі вони завершилися успіхом. У лютому 2018 року секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов повідомляв, що серійне виробництво крилатих ракет для «Вільхи» почнеться в кінці 2018 - початку 2019 року.

У квітні 2018 року за проведення чергових державних випробувань Турчинов заявив, що «Вільха» за всіма показниками перевершує російську систему «Смерч».