Саудівська Аравія офіційно підтвердила смерть журналіста Хашоггі

Влада Саудівської Аравії визнала, що журналіст The Washington Post Джамаль Хашоггі загинув унаслідок сварки в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.

Про це повідомляє Reuters.

У зв'язку із загибеллю журналіста у відставку відправили високопоставленого співробітника розвідки країни генерала Ахмеда Ассирії. Його також позбавили статусу радника королівського двору.

Розслідування загибелі журналіста ще триває. Саудівська влада не уточнює, ким були ті люди, з якими посварився Хашоггі. Водночас, у справі затримали 18 осіб, які є громадянами Саудівської Аравії.