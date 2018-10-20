Саудівська Аравія офіційно підтвердила смерть журналіста Хашоггі

20 жовтня, 2018 - 12:39
Влада Саудівської Аравії визнала, що журналіст The Washington Post Джамаль Хашоггі загинув унаслідок сварки в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.
Про це повідомляє Reuters.
У зв'язку із загибеллю журналіста у відставку відправили високопоставленого співробітника розвідки країни генерала Ахмеда Ассирії. Його також позбавили статусу радника королівського двору.
Розслідування загибелі журналіста ще триває. Саудівська влада не уточнює, ким були ті люди, з якими посварився Хашоггі. Водночас, у справі затримали 18 осіб, які є громадянами Саудівської Аравії.