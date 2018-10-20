США хоче вийти з Договору про ліквідацію ракет, - ЗМІ

Наступного тижня радник президента США Дональда Трампа із нацбезпеки Джон Болтон повідомить Росії про намір американської сторони вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД).

Про це повідомляє телеканал Fox News з посиланням на джерело.

"Джерело в адміністрації президента США підтвердило, що під час зустрічей з російськими чиновниками наступного тижня радник президента з національної безпеки Джон Болтон повідомить Росії, що США мають намір вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності", - йдеться у повідомленні.

За словами джерела, США разом зі своїми союзниками намагалися повернути Росію до транспарентності дотримання угоди у повному обсязі.

"Не дивлячись на наші заперечення, Росія продовжує виробляти і приймати на озброєння заборонені крилаті ракети та ігнорує заклики до прозорості", — зазначило джерело.

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