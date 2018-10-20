США та Південна Корея призупиняють військові навчання задля переговорів з КНДР

США та Південна Корея призупинили майбутні спільні навчання з протиповітряної оборони, щоб дати можливість продовжити дипломатичні зусилля з КНДР.

Про це заявили у Пентагоні, передає Reuters.

"Пентагон заявив, що рішення про тимчасове припинення навчання Vigilant Ace, яке було заплановане на грудень, ухвалили міністр оборони США Джим Меттіс та міністр оборони Південної Кореї Чон Кен Ду, які зустрілися в Сінгапурі в п'ятницю", - йдеться у повідомленні.

Прес-секретар Пентагону Дана Вайт у своїй заяві зазначила, що військовим керівництвом було ухвалене рішення "дати дипломатичному процесу всі можливості для продовження".

Вона додала, що Меттіс також говорив з цього приводу зі своїм японським колегою.

Нагадаємо, КНДР, Південна Корея і Командування ООН розпочали свою першу тристоронню нараду для обговорення демілітаризації кордону між двома Кореями.