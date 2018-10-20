Суд призначив дату вироку для Манафорта

Окружний суді міста Александрія призначив дату вироку Полу Манафорту, екс-голові кампанії Президента Трампа, на 8 лютого 2019 року.

Про це повідомляє The Washington Post.

Окружний суд планує винести вирок щодо Манафорта у рамках першого судового процесу, де його звинувачують у банківському шахрайстві та ухилянні від сплати податків.

Cуддя окружного суду Александрії (штат Вірджинія) Томас Елліс у п'ятницю за клопотанням прокуратури зняв з Манафорта 10 звинувачень, з якими присяжні не визначились у серпні.

Манафорт з'явився на суді в інвалідному візку.

Адвокат політтехнолога Кевін Даунінг пояснив це тим, що "у пана Манафорта зараз є серйозні проблеми зі здоров'ям, пов'язані з його взяттям під варту". Щоправда, адвокат не уточнив, який саме діагноз у його підзахисного.