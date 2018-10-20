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Арт Бухвальд, американський журналіст, колумніст «The Washington Post», лауреат Пулітцерівської премії

Синод УПЦ КП змінив форму титулу Філарета

20 жовтня, 2018 - 14:37
Фото Руслана Канюки, "День"

Священний Синод Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) змінив правила титулування предстоятеля УПЦ КП, затвердивши повну і скорочену форму титулу.

Про це повідомив прес-секретар УПЦ КП архієпископ Євстратій (Зоря).

"Священний Синод змінив правила титулування предстоятеля Київського патріархату. Відтепер існують його повний офіційний титул і скорочені його варіанти, які використовуються в повсякденному житті і богослужінні і в стосунках з іншими помісними церквами", - написав архієпископ Євстратій на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук в суботу.

За його словами, повний офіційний титул предстоятеля УПЦ КП звучить так: "Святіший і Блаженніший (ім'я), архієпископ і митрополит Києва - матері міст Руських, Галицький, патріарх всієї Русі-України, Свято-Успенської Києво-Печерської та Почаївської Лавр Священноархимандрит".

Скорочений титул має наступну форму: "Святіший (ім'я), патріарх Київський і всієї Руси-України", повідомив Євстратій.

"У відносинах з іншими помісними православними церквами припустимою формою є "Блаженніший архієпископ (ім'я), митрополит Київський і всієї Руси-України" - пояснив архієпископ.

Згідно з рішенням Синоду УПЦ КП, опублікованому на сайті Церкви, для предстоятеля УПЦ Київського патріархату вводяться повна і скорочені форми титулу "в зв'язку зі змінами, які відбуваються в Українській православній церкві, з огляду на історичну традицію, практику помісних православних церков і інші суттєві обставини".

Нагадаємо, Держсекретар США Майкл Помпео закликав владу України та віруючих продовжити роботу зі створення автокефальної православної церкви.

 
    
Джерело: День
          
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