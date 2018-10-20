У Херсоні скасували регіональний статус російської мови

Херсонська міськрада скасувала надання російській мові статусу регіональної

Як повідомляють Херсонські вісті, таке рішення було прийнято в п'ятницю.

"За" проголосували 33 з 38 депутатів міськради. Не голосували 3 члени фракції "Оппоблок" і один позафракційний депутат.

Статус регіональної в Херсоні було надано російській мові 21 серпня 2012 року. Обласна рада прийняла подібне рішення трохи раніше - 17 серпня.

Закон України про засади мовної політики був прийнятий ще за каденції екс-президента Віктора Януковича. Він передбачав встановлення офіційного використання регіональних мов у роботі місцевих органів самоврядування.

28 лютого цього року Конституційний суд України своїм рішенням скасував дію "мовного закону", визнавши його неконституційним.

У липні 2018 року Миколаївський окружний адміністративний суд визнав нечинним рішення Миколаївської облради про надання російській мові статусу регіональної.

У прокуратурі тоді заявили, що облрада самостійно не вживала заходи, щоб привести рішення у відповідність з чинним законодавством, тому перший заступник прокурора області звернувся до суду. Суд задовольнив позов прокуратури і визнав рішення нечинним.