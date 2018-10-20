У Хорватії тисячі людей протестували проти підвищення пенсійного віку

Кілька тисяч людей протестували в столиці Хорватії в суботу з приводу планів уряду підвищити пенсійний вік до 67 років і урізати пенсії тим, хто рано виходить на пенсію.

Про це повідомляє Reuters.

Цього тижня уряд попросив парламент ухвалити законодавство, яке скасовує пенсійний вік 65 років з 2033 року.

Законопроект також містить пропозицію про скорочення пенсій людей, які перестають працювати раніше.

Організатори протесту стверджують, що пропозиція уряду є безвідповідальною щодо хорватських працівників та пенсіонерів.

Деякі з демонстрантів кричали "Злодії", багато хто тримав банери із написами, що уряд "обдирає" робітників та пенсіонерів.

Лідери профспілок заявляють, що новий закон особливо зашкодить літнім працівникам, яким часто доводиться звільнятися раніше за станом здоров'я або тому, що роботодавці хочуть позбутися співробітників літнього віку.

Вони також стверджують, що тривалість життя хорватів коротша, ніж у багатьох країнах Європейського союзу.

Профспілки пообіцяли почати кампанію за всенародний референдум щодо пенсійної реформи, уряд відхилить їх вимоги відмовитися від плану.

Економічні аналітики і дослідники стверджують, що Хорватія не може створити стійку пенсійну систему в довгостроковій перспективі без підвищення пенсійного віку.