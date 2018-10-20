У Києві проходить Всесвітня акція проти торгівлі людьми

У столиці України з нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми проходить Всесвітня акція проти торгівлі людьми Walk for Freedom 2018.

Акція відбувається на Майдані Незалежності біля скульптури Св. Архистратига Михаїла, де зібралося понад 200 осіб, повідомляє Укрінформ.

"Сьогоднішня акція це не причина, а інформаційний привід, щоб укотре сказати про те, що права людини - це обов'язкова передумова буття людини", - зазначила заступник міністра соціальної політики Наталія Федорович.

Вона наголосила, що сьогоднішню акцію проводять для того, "щоб іще раз сказати, що таке ганебне явище, як рабство і торгівля людьми все ще присутнє в Україні, як і в багатьох інших країнах".

Організатори заходу наголосили, що акція покликана заявити про людей, які на сьогодні позбавлені голосу, бо перебувають у рабстві.

Так, у рамках акції учасники рушили ходою на захист людей, які на сьогодні перебувають у рабстві, за маршрутом від Майдану Незалежності по вул. Хрещатик, вул. Богдана Хмельницького, вул. Володимирській, Володимирському проїзду, вул. Михайлівській, до Лядських воріт на Майдані Незалежності.

Учасники ходи одягнені в чорні кольори, а в руках тримають чорні парасолі з логотипом Walk for Freedom.

Як пояснила координатор програми допомоги потерпілим від торгівлі людьми громадської організації А21 Алла Зоренко, чорний колір одягу та чорні парасольки використовуються для привернення уваги оточуючих до ходи.

Як відомо, акція Walk for Freedom в Україні розпочалася 18 жовтня в обласних та районних центрах. У Києві 20 жовтня проходить заключний етап акції - фінальна хода.

Загалом акція проводиться у співпраці Міністерства соціальної політики України, Представництва неурядової громадської організації А21, ОБСЄ та Міжнародної організації з міграції.

Walk for Freedom є щорічною акцією та спрямована на підвищення рівня обізнаності населення щодо проблеми торгiвлi людьми, поширення важливої інформації про тенденції її розвитку та небезпеку, яку вона становить.

Зазначимо, що торік до акції приєдналося 400 міст в 50 країнах світу. В Україні у 2018 році до цієї акції долучаються усі обласні центри та міста країни, повідомляється на офіційній сторінці міжнародної громадської організації, яка займається протидією торгівлі людьми по всьому світу А21 у Facebook.

До акціії приєдналися в Одесі:

У Вінниці:

На Львівщині акція відбувається в усіх районних центрах та містах обласного значення, пише інтернет-видання 4studio.

Акція також пройшла у Чернівцях, повідомляється на офіційній сторінці Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації у Facebook.