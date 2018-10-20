У Львові активісти закликали людей відмовитися від хутра (фото)

Сьогодні, 20 жовтня, у Львові відбувся антихутряний марш під гаслом «Подивись в очі своїй шубі». Уже третій рік поспіль його організовую «Екологічна платформа».

Кілька десятків активістів зібралися біля головного корпусу Національного університету ім. І. Франка.

Звідти вони ходою пройшлися центральними вулицями міста до Ратуші.

Під час маршу вони несли та вигукували гасла: «Хутро це тортури!», «Хутро це вбивство!», «Одна планета – Земля! Одна цінність – життя!», «За рівність, за життя, за волю!».

Під час руху вони закликали людей відмовлятися від хутряних та шкіряних виробів. Бойкотувати такі магазини, адже ця промисловість базується на жорстоких вбивствах тварин.

«Щороку м’ясна і хутряна промисловість вбиває 70 мільярдів тварин. Усі вони живуть в жахливих умовах. Усе їх життя проходить в клітці і випускають їх з неї лише раз – щоб вбити жахливими способами, за допомогою струму чи газу. Якщо хтось вважає такі методи гуманними, то для нас це неприпустимо», - наголосили організатори маршу.

Антихутряний марш проводять саме перед початком зимового сезону, адже саме в цей час зростає попит на хутро та натуральну шкіру. Активісти ж пропонують звернути увагу на альтернативний одяг із штучного хутра та еко-шкіри. Саме купуючи вироби із таких матеріалів суспільство здатне почати жити більш етичнішим життям, без вбивств тварин.

Павло Паламарчук, "День", Львів