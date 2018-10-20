У Мексиці поліція зупинила караван мігрантів, який прямував до США

Мексиканська поліція зупинила караван з декількох тисяч мігрантів, які прямували до Сполучених Штатів.

Про це повідомляє DW.

Як повідомляється, близько 5 тис. мігрантів з Гондурасу намагалися прорвати кордон між Гватемалою та Мексикою. Як зазначив керівник федеральної поліції Мексики, ситуацію на кордоні вдалося взяти під контроль та уникнути насильства.

Зазначається, що президент США Дональд Трамп відзначив дії мексиканських правоохоронців.

"Ми високо цінуємо те, що робить Мексика", - сказав він.

Також Трамп додав, що мігранти не перетнуть кордон зі США, а також запевнив, що серед них - багато злочинців.

"Вони зламали загорожу і зібралися на мосту через прикордонну річку. Декільком вдалося прорватися до мексиканського прикордонного міста Сьюдад-Ідальго", - повідомили правоохоронці.