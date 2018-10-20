У Нідерландах вперше в історії громадянці видали гендерно-нейтральний паспорт

У Нідерландах вперше в історії країни громадянці видали гендерно-нейтральний паспорт.

Про це повідомляє BBС-Україна.

Зазначається, що такий документ отримала 57-річна Леон Зеєгерс. Вона народилась біологічним чоловіком, проте у 2001 році пройшла операцію зі зміни статі. Тепер Зеєгерс вважає себе інтерсексуалом.

Видачі паспорта з гендерною позначкою "Х" замість чоловічої "М" або жіночої "V" Зеєгерс домоглася через суд. Її вимогу суд задовольнив та вирішив, що відмова реєструвати людину як гендерно-нейтральну порушує "право на приватне життя, самоідентифікацію і автономію особистості".

За даними BBC, близько 4% громадян Нідерландів не відносять себе ні до жіночої, ні до чоловічої статі.