У Саудівській Аравії проведуть реорганізацію розвідслужб через смерть журналіста Хашоггі

Король Саудівської Аравії Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд доручив спадкоємцю принцу Мухаммеду бен Сальману провести реорганізацію розвідслужб країни після інциденту з пропажею журналіста Джамаля Хашкаджі.

Про це повідомляє державне інформаційне агентство Саудівської Аравії SPA.

За даними держагентства, для цих цілей буде створений спеціальний міжвідомчий комітет на чолі з принцем.

Крім того, саудівський король своїм указом відправив у відставку ряд високопоставлених офіцерів розвідки, передає SPA.

Серед них генерал Рашид бен Хамад аль-Мухаммеда, генерал Абдалла бен Халіфа аш-Шаіа, генерал Мухаммед бен Салех, радник принца-наступника генерал Ахмед Асир. Всі вони займали високі пости в спецслужбах королівства.

Як повідомив генеральний прокурор країни шейх Суад аль-Муаджіб, попередні підсумки розслідування підтвердили смерть Хашкаджі в результаті конфлікту, що зав'язався в генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. У цій справі затримано 18 підданих королівства.

Нагадаємо, Саудівська Аравія офіційно підтвердила смерть журналіста Хашоггі.

Раніше повідомлялося, що Cаудівський принц вважає королівську сім'ю причетною до зникнення журналіста Хашоггі.

Повідомлялося також, що через інцидент з журналістом Хашоггі Британія і США планують бойкотувати велику інвестиційну конференцію в Ер-Ріяді, а Британія у зв'язку з цією справою планує запровадити санкції щодо чиновників Саудівської Аравії.