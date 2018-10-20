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Арт Бухвальд, американський журналіст, колумніст «The Washington Post», лауреат Пулітцерівської премії

У Тайвані кілька тисяч людей вийшли на акції за незалежність від Китаю

20 жовтня, 2018 - 14:58
Фото Reuters

Демонстранти вимагали провести референдум, щоб острів міг офіційно проголосити незалежність від Китайської Народної Республіки.

Про це повідомляє Reuters.

Це одна з наймасштабніших демонстрацій на Тайвані цього року. Її ініціювала організація Formosa Alliance — її 7 квітня 2018 заснував голова місцевого телеканалу Formosa Television спільно з колишніми президентами Тайваню. Організація планує домогтися проведення референдуму про незалежність Тайваню від КНР у квітні 2019, зміни назви острова з Китайської Республіки на Тайвань та членства в ООН.

Демонстранти зібралися біля головного офісу президентки частково визнаної Китайської Республіки Цай Інвень, де також знаходиться головне управління Демократичної прогресивної партії (DPP). Активісти прийшли з плакатами «Більше “ні” залякуванню, більше “ні” анексії». Речник Formosa Alliance Кенні Чунг назвав акцію «дуже успішною».

Референдум за незалежність Тайваню попередньо заплановано на 6 квітня 2019 року. За його проведення виступили колишні президенти острівної республіки Лі Денхуей та Чень Шуйбянь. Однак китайське законодавство забороняє проводити референдум.

Острів Тайвань формально вважається адміністративною одиницею КНР, однак його територія фактично контролюється частково визнаною Китайською Республікою і він ніколи не перебував під реальною владою КНР.

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