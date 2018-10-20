У Вінниці вперше в Україні презентували керівні настанови ЮНЕСКО, перекладені українською мовою

У рамках міжнародної конференції «Культурна спадщина ХХІ століття: збереження, використання, популяризація», яка триває наразі у місті на Бугом, відбулася презентація вперше здійсненого перекладу українською мовою керівних настанов до реалізації Конвенції про охорону світової культурної і природної спадщини 1972 року. Під час заходу мова йшла про сучасний стан семи об’єктів, які внесені списку Всесвітньо культурної спадщини ЮНЕСКО. Також обговорювалися перспективи включення до основного переліку 13 пам’яток-претендентів, сім з них на анексованій території, які потребують термінової уваги з боку світової громадськості.

«Нині списку Всесвітньо культурної спадщини ЮНЕСКО внесено понад 1100 об’єктів. Україна представлена лише сімома пам’ятками, що складає 0,6 %, хоча потенціал маємо достатньо великий, – зазначає генеральний директор Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська. – Серед головних претендентів культурні ландшафти Чернігова, центр Одеси, степовий біосферний заповідник Асканія Нова, українські обсерваторії, пам’ятки анексованого Криму, які у жалюгідному стані. На жаль, в силу різних обставин робота в цьому напрямку відбувається повільно. Але завдяки новим змінам до закону України про охорону культурної спадщини, передбачається створення органу управління об’єктами ЮНЕСКО, а це дає шанс на пожвавлення роботи у цьому напрямку, адже до цього часу це була лише місцева або громадська ініціатива. Конференція покликана з’ясувати ситуацію і напрацювати дорожню карту, як нам рухатися далі у питаннях розвитку збереження культурної спадщини, у тому числі у випадку збройного конфлікту».

Досвідом з цього питання поділився гість конференції – почесний президент Міжнародної Ради з охорони пам’яток та визначних місць (ІКОМОС) пан Густаво Араоз. Саме за його сприяння було створено понад 120 національних осередків ІСOMOC, серед них є й українське відділення. Американець розповів про світову культурну спадщину, яку вдалося вберегти під час військових конфліктів на прикладі Балкан, Сирії та Ізраїлю. Також на конференції обговорювали питання впливу на історико-культурну спадщину кліматичних змін, економічної кризи, суспільних рушень. Окрему увагу приділити новим підходам до її збереження, інтеграції культурної спадщини в життя громад.

Конференція організована Міністерством культури України спільно з Українським центром культурних досліджень. Захід орієнтований на голів міських державних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад на яких розташовані об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, представників регіональних органів охорони культурної спадщини, громадських активістів та організацій, метою діяльності яких є захист культурної спадщини.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора