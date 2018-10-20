Українець отримав приз журі на Міжнародному фестивалі карикатур у Косові

Український митець Костянтин Казанчев отримав приз журі конкурсу "Книга і технологія" на 15-му Міжнародному фестивалі карикатур у Косові.

Про це повідомляє Урядовий кур’єр.

"На 15-му Міжнародному фестивалі карикатур у місті Призрен у Косові наш автор Костянтин Казанчев отримав приз журі конкурсу "Книга і технологія", - пише видання.

Зазначається, що Казанчев цього року брав участь у десяти конкурсах карикатури, які проводили в Іспанії, Румунії, Кіпрі, Туреччині, Польщі, Чехії на різноманітну тематику — від автомобілів і стану довкілля до мандрів та оливок. Роботи його відзначали призами: за перші-другі місця, спеціальними і заохочувальними.

Сам же карикатурист зізнався, що мріє про український конкурс карикатур, але поки що ніхто, до кого він звертався, не виявив зацікавленості, пише видання.

Читайте більше про мистецтво карикатури у матеріалах "Дня" "Влада змінюється. А карикатура?"; «Земля як доля» ; "Гумор – проти дискримінації".