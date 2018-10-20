Українки здобули дві медалі у перший день Кубку світу з велотреку

Збірна України здобула дві нагороди в перший день Кубка світу з велотреку, який проходить у французькому Сен-Кантен-ан-Івелін.

Анна Соловей завоювала «срібло», Любов Басова і Олена Старикова – «бронзу», повідомляє прес-служба НОК України на офіційній сторінці у Facebook.

Українська велосипедистка Анна Соловей завоювала «срібло» в гонці на очки.

На третю сходинку п'єдесталу пошани в командному спринті піднялися інші українки – Любов Басова і Олена Старикова.

Нагадаємо, Басова і Старикова є срібними призерами чемпіонату Європи-2018.