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Арт Бухвальд, американський журналіст, колумніст «The Washington Post», лауреат Пулітцерівської премії

Українки здобули дві медалі у перший день Кубку світу з велотреку

20 жовтня, 2018 - 22:29
Фото: Facebook

Збірна України здобула дві нагороди в перший день Кубка світу з велотреку, який проходить у французькому Сен-Кантен-ан-Івелін.

Анна Соловей завоювала «срібло», Любов Басова і Олена Старикова – «бронзу», повідомляє прес-служба НОК України на офіційній сторінці у Facebook.

Українська велосипедистка Анна Соловей завоювала «срібло» в гонці на очки.

На третю сходинку п'єдесталу пошани в командному спринті піднялися інші українки – Любов Басова і Олена Старикова.

Нагадаємо, Басова і Старикова є срібними призерами чемпіонату Європи-2018.

Джерело: День

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