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Арт Бухвальд, американський журналіст, колумніст «The Washington Post», лауреат Пулітцерівської премії

Українське посольство в США викрило провокації проти України

20 жовтня, 2018 - 10:29
Фото Руслана Канюки, "День"

Українське посольство в США заявляє про нові інформаційні атаки на Україну.

Про це йдеться на сторінці дипломатичної установи у Facebook.

"Увага фейк! Посольство України в США виявило факти нових інформаційних атак проти України. Зокрема, стало відомо, що від імені посла України в США Валерія Чалого надійшли "запити" до губернаторів США про проведення телефонних бесід із послом або вищим керівництвом України", - йдеться у повідомленні.

У дипломатичному представництві України не виключають, що матеріали підставних розмов з'являться в інформаційному просторі і будуть використані для провокацій або з метою нанесення шкоди двостороннім відносинам Києва і Вашингтона.

"У зв'язку з цим звертаємо увагу наших партнерів і друзів бути пильними на отримання інформації з другорядних, неперевірених джерел і надалі тримати зв'язок тільки з офіційними представниками посольства України у Вашингтоні", - зазначає посольство.

Джерело: День

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