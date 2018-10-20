Українське посольство в США викрило провокації проти України

Українське посольство в США заявляє про нові інформаційні атаки на Україну.

Про це йдеться на сторінці дипломатичної установи у Facebook.

"Увага фейк! Посольство України в США виявило факти нових інформаційних атак проти України. Зокрема, стало відомо, що від імені посла України в США Валерія Чалого надійшли "запити" до губернаторів США про проведення телефонних бесід із послом або вищим керівництвом України", - йдеться у повідомленні.

У дипломатичному представництві України не виключають, що матеріали підставних розмов з'являться в інформаційному просторі і будуть використані для провокацій або з метою нанесення шкоди двостороннім відносинам Києва і Вашингтона.

"У зв'язку з цим звертаємо увагу наших партнерів і друзів бути пильними на отримання інформації з другорядних, неперевірених джерел і надалі тримати зв'язок тільки з офіційними представниками посольства України у Вашингтоні", - зазначає посольство.