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Арт Бухвальд, американський журналіст, колумніст «The Washington Post», лауреат Пулітцерівської премії

В Афганістані на виборчих дільницях пролунали вибухи

20 жовтня, 2018 - 14:18
Фото AP

Начальник місцевої поліції повідомив, що двоє правоохоронців були поранені, коли вони намагалися знешкодити саморобний вибуховий пристрій, знайдений біля виборчої дільниці у північно-західній частині афганської столиці Кабула.

Про це повідомляє AP.

У поліції також повідомили, що два цивільних громадянина отримали поранення внаслідок вибуху, який стався, коли виборці вирушили на виборчу дільницю в суботу для участі у парламентських виборах а Афганістані.

Крім того повідомляється, що у день виборів бойовики "Талібану" вбили чотирьох місцевих поліцейських у провінції Гур, які прямували до виборчого центру у місті Фірузкух, через декілька годин після того, як почалося голосування.

Нагадаємо, раніше в Афганістані смертник влаштував вибух на передвиборчому мітингу.

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