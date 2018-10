В ЄС і НАТО відреагували на рішення парламенту Македонії про перейменування країни

Євросоюз і НАТО привітали рішення парламенту Македонії, який схвалив початок процедури перейменування країни в Республіку Північна Македонія.

Зокрема, як написав у Twitter генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, від уряду і політичних лідерів зараз залежить завершення всіх процедур щодо угоди про перейменування і те, чи скористаються вони історичною можливістю зробити Македонію членом НАТО.

I welcome the vote by parliament in #Skopje on the proposed constitutional changes. It's up to the government & political leaders to complete national procedures on the name agreement & seize this historic opportunity to bring the country into #NATO.