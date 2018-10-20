В ЄС і НАТО відреагували на рішення парламенту Македонії про перейменування країни

Євросоюз і НАТО привітали рішення парламенту Македонії, який схвалив початок процедури перейменування країни в Республіку Північна Македонія.

Зокрема, як написав у Twitter генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, від уряду і політичних лідерів зараз залежить завершення всіх процедур щодо угоди про перейменування і те, чи скористаються вони історичною можливістю зробити Македонію членом НАТО.

I welcome the vote by parliament in #Skopje on the proposed constitutional changes. It's up to the government & political leaders to complete national procedures on the name agreement & seize this historic opportunity to bring the country into #NATO.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 19 октября 2018 г.

У свою чергу єврокомісар з питань сусідства та розширення ЄС Йоханнес Хан назвав голосування "великим днем ​​для демократії в Скоп'є".

"Я вітаю всіх тих, хто вирішив стати на подальший шлях в ЄС. Очікую, що вільний вибір всіх депутатів будуть повністю поважати, особливо ті, хто був цієї ночі "по той бік барикад", - зазначив він.

Нагадаємо, парламент Македонії у п’ятницю висловився за внесення поправки до конституції про зміну назви країни на нову — Республіка Північна Македонія, як передбачає договір, укладений із Грецією.