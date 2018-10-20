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Арт Бухвальд, американський журналіст, колумніст «The Washington Post», лауреат Пулітцерівської премії

За добу ООС окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, один військовий загинув

20 жовтня, 2018 - 08:45
Фото: Getty Images

Упродовж минулої доби, 19 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об'єднаними силами.

Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил.

"Російські окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог тричі застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями - три рази вів прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях наших військ в районах Кримського, Авдіївки та Гнутового", - йдеться у повідомленні.

Також противник продовжує застосування гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли підрозділів Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Опитне, Гранітне, Павлопіль, Водяне, Гнутове та Лебединське.

В ході бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Стан його здоров’я задовільний.

За даними розвідки, протягом 19 жовтня, чотирьох окупантів знищено та ще двох поранено.

 

Джерело: День

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