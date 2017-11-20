Біатлоністи провели передсезонний старт у норвезькому Шушені

Цього вікенду у норвезькому містечку Шушен відбулися традиційні передсезонні змагання, на яких біатлоністи долали спринтерську дистанцію та гонку із масовим стартом. Україну представляло 15 спортсменів. Зокрема серед жінок – Надія Бєлкіна, Юлія Журавок, Ірина Варвинець, Яна Бондар, Анастасія Меркушина, Ольга Абрамова, Віта і Валентина Семеренки та Олена Підгрушна. У чоловічих заїздах взяли участь переважно спортсмени зі списку «Б» української команди: Максим Івко, Антон Мигда, Віталій Труш, Антон Дудченко та Андрій Доценко. У передсезонному старті взяли участь й імениті спортсмени, зокрема Доротея Вірер, Франциска Гільдебранд, Тіріл Екгофф, Марі Дорен-Абер, Мартен Фуркад, Йоганнес Тінгнес Бьо та інші.

Представникам української команди, на жаль, не вдалося вчепитися за перемогу в звітних стартах, проте все ж наші співвітчизники продемонстрували гідний результат. Особливо це стосується жіночого колективу. Три спортсменки потрапили до десятки найкращих у спринтерській гонці. Юлія Журавок, відстрілявшись на «нуль», прийшла шостою з 26-ма секундами відставання від переможниці звітного заїзду німкені Денізе Геррманн. Варто зазначити, що німецька спортсменка пройшла дистанцію із одним штрафним колом. Хороший результат продемонстрували Валентина Семеренко та Олена Підгрушна. Кожна зі спортсменок припустилася по одному промаху, внаслідок чого біатлоністки розташувалися на 8-ій та 9-ій сходинках відповідно. А от Ірина Варвинець та Анастасія Меркушина, які чисто провели роботу на вогневих рубежах, залишилися лише у другому десятку спортсменів, програвши лідеру близько хвилини й посівши 14-у та 17-у позиції. Зовсім не склеїлася робота на вогневих у Віти Семеренко, Ольги Абрамової, Яни Бондар та Надії Бєлкіної. Через це спортсменки опинилися на 33, 43, 46 та 51 позиціях відповідно.

Щодо гонок із масовим стартом, то відразу п’ятеро українок взяло участь у заїзді. Анонсувалося, що на мас-старт вийде і Юлія Джима, проте спортсменка, яка лише нещодавно перенесла хворобу, все ж не стартувала. Також пропустила останній заїзд Надія Бєлкіна. Звітний мас-старт був певною мірою відмінним від звичайних, адже у гонці взяло участь 74 спортсменки. У найпрестижнішому виді біатлонної дисципліни перемогу святкувала господарка турніру Марте Олсбю. Трійку лідерів замикала її співвітчизниця Сюнневе Сулемдаль. А от за другу позицію зачепилася француженка Анаїс Бескон.

Стосовно наших співвітчизниць, то найкращий результат продемонструвала Віта Семеренко. Незважаючи на три штрафних кола, Віта прийшла п’ятою. Лише позиції не вистачило Ірині Варвинець, щоб увійти до десятки кращих. З одним промахом біатлоністка прийшла 11-ою. Анастасія Меркушина, припустившись двох промахів, стала 13-ою. Уперше в кольорах української команди можна було побачити натуралізовану українку Дарію Блашко. Молода спортсменка, у якої за спиною титул юнацького чемпіонату світу, схибила лише один раз, проте посіла 18-у позицію з двома хвилинами відставання від лідера. На сусідній позиції до фінішу прийшла Ольга Абрамова.

Чоловіча команда взяла участь лише в спринтерських заїздах. Проте їм не вдалося показати високі результати. Найкраще серед українських спортсменів пройшов Андрій Доценко, який посів 39-у позицію. Єдиним з нашої команди, хто подолав дистанцію без штрафних кіл, став Антон Мигда, проте посів лише 60-у сходинку. Віталій Труш фінішував 73-им, Максим Івко – 77-им, Антон Дудченко – 90-им. Перемогу святкував Мартен Фуркад. Другим до фінішу дістався Ерлен Бьонтегор, трійку лідерів замкнув Йоганнес Тінгнес Бьо. У мас-старті українці участі не брали.

Загалом передсезонний старт українська команда провела гідно, що вселяє надії на новий сезон. Нагадаємо, що 26 листопада у шведському містечку Естерсунд розпочинається перший етап Кубка світу з біатлону. А 23 листопада у містечку Шушен стартує кубок IBU.

Богдан ПРОСКУРОВ