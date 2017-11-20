Центр історії Вінниці оцифрував архівні справи колишніх солдатів Галицької Армії та Дієвої Армії УНР

Ще донедавна особисті справи «підданих Австрійської імперії з Галіції», які на момент 1921–1922 років проживали у Вінниці, були недоступні для широкого кола відвідувачів Державного архіву Вінницької області. А все через те, що у післявоєнні часи документи пересипали дустом – токсичним інсектицидом, який вважається небезпечним для здоров’я. Кілька місяців тому, озброївшись необхідним інвентарем, співробітники Центру історії Вінниці у співпраці з архівістами Державного архіву Вінницької області вирішили відкрити фонд і перевести всі матеріали в електронний формат. А це 165 (!) персональних справ з фотографіями та документами.

«Ідея оцифрувати справи колишніх солдатів та офіцерів – «підданих Австрійської імперії з Галіції» – виникла давно, адже ці справи мають високу історичну ціну і цікаві не лише історикам нашого регіону, але й усієї України. Єдина перешкода, яка нас стримувала, це токсичність документів. Порадившись зі спеціалістами, ми знайшли вихід і після кількох місяців роботи увесь фонд був оцифрований, – розповідає директор Центру історії Вінниці Олександр Федоришен. – 165 особистих справ тепер абсолютно доступні для широкого кола відвідувачів. Особливу увагу привертають світлини – це своєрідне джерело для людей, які займаються історією уніформи, вивчають нагороди, одяг і зачіски тих часів. Не менш важливі ці документи і для дослідників репресій, адже більшість з цих солдат були репресовані у 30-ті роки минулого століття. Кожне фото, справа чи документ – це історія конкретної людина, яка вірила в Україну і її майбутнє. І було надзвичайно приємно, коли ми опублікували ці безіменні світлини на сторінці Центру у Facebook і буквально одразу побачили реакцію у коментарях та відгуках, зокрема від дослідників та реконструкторів».

Знайдені матеріали, як обіцяє Олександр, будуть використані для формування експозиції майбутнього музею Тимчасової столиці. А поки кожен охочий може ознайомитися з оцифрованими документами у читальному залі Державного архіву Вінницької області. Наразі вони у вільному доступі.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано Центром історії Вінниці