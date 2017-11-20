Частка ЄС у зовнішній торгівлі України досягла майже 43%, - Порошенко

Частка ЄС у зовнішній торгівлі України нині досягла майже 43%.

Про це заявив Президент Петро Порошенко на церемонії вшанування пам’яті загиблих героїв Революції гідності та бійців АТО під час робочої поїздки до Дніпра, повідомляє Укрінформ.

"Ми наполягаємо і наголошуємо на тому, щоб Україна повернулась у родину європейських народів, підписавши Угоду про Асоціацію... Угода діє, і яскравим доказом цього є те, що за 10 місяців поточного року наш, український експорт до ЄС порівняно з минулим роком зріс на 30%. Які ще докази потрібні? Частка Європейського Союзу в зовнішній торгівлі України досягла вже майже 43%, стрімко наближаючись до 50%", - сказав глава держави.

За його словами, тепер очевидно, що і спецоперація Кремля зі зриву підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом теж була частиною гібридної війни проти України.

"Ми переграли Росію", - наголосив Порошенко.