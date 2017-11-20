Дослідники відправили радіосигнал на екзопланету, що розташована за 12,36 світлових років від Землі

Дослідники організації МЕТІ, що займається пошуками позаземних цивілізацій, відправили радіосигнал на екзопланету, що розташована за 12,36 світлових років від Землі. Повідомлення містило музичні композиції та відомості з математичного підручника, пише Tehnot.

Сигнал мав дійти у планетарну систему GJ 273, що обертається навколо червоного карликового космічного тіла під іменем Зоря Лейтена. За здогадками вчених, GJ 273b – одна з планет системи, може бути ймовірним двійником Землі і містити форми життя.

Сигнал у двійковому коді відправили за допомогою 32-метрової антени EISCAT у Норвегії. Якщо вчені не помиляються і планета містить розумну цивілізацію, то мешканці GJ 273b отримають повідомлення від землян за 12 років. А якщо мешканці GJ 273b відправлять відповідь на Землю, то отримаємо ми її не раніше ніж за майже 26 років.