Двоє затриманих політиків Каталонії заявили, що приймають контроль Мадрида

Двоє колишніх членів каталонського уряду, які перебувають під вартою, заявили, що приймають контроль Мадрида над регіоном та просять звільнення з-під варти.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на El Pais.

Колишній речник женералітату (уряду) Каталонії Жорді Турулл та колишній міністр території Хасеп Рулл звернулися до Національного суду з проханням звільнити їх, стверджуючи, зокрема, те, що вони не продемонстрували жодного опору щодо активації 155 статті Конституції Іспанії, що вводить пряме управління над автономією.

"Усі підсудні явно прийняли заходи, проголошені згідно зі статтею 155 Конституції, не здійснюючи протидії у жодній формі", - заявили адвокати політиків.

У своєму зверненні до суду адвокати просять відкликати попереднє рішення про взяття під варту, яке винесла суддя Кармен Ламела.

Видання відзначає, що Турул і Рулл намагаються скористатися тим же способом, що й екс-спікер парламенту Каталонії Карме Форкадель, щоб залишити в'язницю та взяти участь у виборчій кампанії.