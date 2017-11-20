Фільм про Сенцова виборов приз на фестивалі документального кіно в Будапешті

За стрічку "Процес: Російська держава проти Олега Сенцова", російський режисер Аскольд Куров отримав приз на фестивалі документального кіно в Будапешті. Фестиваль Verzio International присвячений правам людини. Про нагороду повідомила у Facebook спільнота "Звільнити Олега Сенцова".

Стрічка отримала приз глядацьких симпатій. Нагороду прийняла продюсер фільму Маша Гаврилова.

Раніше фільм Аскольда Курова "Процес" про ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова номінували на премію Silver Eye-2017 як найкращий документальний фільм Східної та Центральної Європи.

Фестиваль документальних фільмів про права людини Verzio International відбувається в Угорщині щорічно з 2004 року. Він спрямований на сприяння відкритому суспільству, демократичним цінностям, верховенству права, свободі вираження думок.