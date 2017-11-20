ГПУ втратила право починати розслідування щодо високопосадовців

Відтепер Генпрокуратура не має права розпочинати досудові розслідування проти високопоставлених чиновників, суддів та правоохоронців. Ці повноваження передані Державному бюро розслідувань, повідомляє "ЛІГА".

Ця норма Кримінального процесуального кодексу вступила в силу 20 листопада.

Згідно з прикінцевими положенням КПК, прокуратура мала право розслідувати підслідні ДБР кримінальні правопорушення до дня початку роботи нового правоохоронного органу, проте не довше п'яти років з моменту вступу в силу чинного КПК (19 листопада 2012 року).

Відтепер Держбюро розслідувань уповноважене вести слідство проти президента, прем'єр-міністра та членів уряду, народних депутатів, членів ЦВК, генпрокурора і його заступників, керівництва Національного банку, очільника НАБУ, інших високопоставлених службовців, а також суддів і правоохоронців.

Крім того, бюро має право розслідувати деякі правопорушення з боку співробітників Національного антикорупційного бюро, глави та прокурорів Спеціальної антикорупційної прокуратури, а також військові злочини.

Починаючи з 20 листопада 2017-го прокуратура вестиме тільки раніше розпочаті досудові розслідування до моменту їх завершення, але не довше двох років. Сьогодні також завершуються повноваження прокуратури з розслідування проваджень, які належать до підслідності НАБУ й зареєстровані до грудня 2015 року.