Кабмін заявив про перехід Казначейства на електронний документообіг

Кабінет міністрів України доручив перевести казначейське обслуговування в систему дистанційного обслуговування Клієнт казначейства - казначейство.

Про це йдеться у розпорядження Кабміну, передає Інтерфакс-Україна.

Уряд рекомендує розпорядникам-одержувачам коштів з державного бюджету підключитися до системи з 1 січня 2018 року.

При цьому, розпорядникам-одержувачам коштів з обласних, районних, міських бюджетів, а також бюджетів об'єднаних територіальних громад уряд рекомендує підключитися до системи з 1 квітня 2018 року, а розпорядникам-одержувачам сільських бюджетів - з 1 липня 2018 року.