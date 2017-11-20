КДБ Білорусі затримав ще одного українця

Ще один громадянин України зник у Білорусі - білоруські спецслужби затримали керівника підприємства ПАТ "Завод обважнювачів". Про це повідомляє видання LB.ua, посилаючись на лист на ім'я посла України у Білорусі Ігоря Кизима.

У зверненні, підписаному в.о. голови правління цього заводу О. Козьменко, стверджується, що директор ПАТ "Завод обважнювачів" Скиба Олександр Сергійович прибув до Мінська 15 листопада в відрядження на переговори з ВАТ "Мінський тракторний завод", з яким в українського підприємства існує договір про постачання продукції, яка використовується в ливарному виробництві білоруського заводу.

Зазначається, що Скиба вилетів з Києва до Мінська рейсом 15 листопада в 14.20 і прибув туди в 16.15 того ж дня за місцевим часом. Назад повернутися він збирався того ж дня, про що повідомив по телефону о 19.20 за київським часом.

Проте наступного разу на зв'язок Скиба вийшов вже вранці - він зателефонував дружині з чужого білоруського номера і повідомив, що його затримали співробітники КДБ Білорусі.

"Намагаючись дізнатися долю нашого співробітника я звернувся по телефону, знайденому в мережі Інтернет, до Оперативного чергового Управління КДБ Білорусі в м. Мінськ із запитом про затримання нашого співробітника. Людина, яка представилася заступником оперативного чергового, підтвердив мені факт затримання нашого співробітника в цій установі", - йдеться в листі.

При цьому представник КДБ Білорусі не повідомив про причини і цілі затримання, пообіцявши перетелефонувати, якщо виникне така необхідність.