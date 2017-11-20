Лоукост Wizz Air анонсував відкриття рейсу Лондон - Львів

Лоукост-перевізник Wizz Air повідомив про відкриття нових напрямів у 2018 році, серед яких рейс Лондон - Львів. Про це йдеться на сайті авіакомпанії.

Так, рейс сполученням Лондон - Львів здійснюватиметься тричі на тиждень - по вівторках, четвергах і суботах з 18 вересня 2018 року, передає Укрінформ.

Вартість перельоту складе 26,99 фунтів стерлінгів або 29,99 євро.

Польоти здійснюватимуться з лондонського аеропорту Luton. Для цього тут буде розміщено чотири додаткові літаки А320.

Також з аеропорту Luton у 2018 році Wizz Air почне літати до Ларнаки (Кіпр), Тірани (Албанія), Братислави (Словаччина) і Таллінна (Естонія).