МВФ анонсував продовження переговорів щодо проекту українського бюджету на 2018 рік

Міжнародний валютний фонд (МВФ) і влада України продовжать переговори щодо проекту закону "Про державний бюджет України на 2018 рік" для забезпечення досягнення дефіциту держбюджету в 2,5% ВВП, передає Інтерфакс.

"Обговорення триватиме протягом наступних тижнів, щоб забезпечити відповідність у прийнятому бюджеті показника дефіциту в 2,5% ВВП, узгодженого в рамках підтримуваної фондом програми економічних реформ України", - повідомляється в прес-релізі МВФ за підсумками візиту його експертів до Києва в період з 9 по 17 листопада.