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МВФ анонсував продовження переговорів щодо проекту українського бюджету на 2018 рік

20 листопада, 2017 - 11:43
Фото Reuters

Міжнародний валютний фонд (МВФ) і влада України продовжать переговори щодо проекту закону "Про державний бюджет України на 2018 рік" для забезпечення досягнення дефіциту держбюджету в 2,5% ВВП, передає Інтерфакс.

"Обговорення триватиме протягом наступних тижнів, щоб забезпечити відповідність у прийнятому бюджеті показника дефіциту в 2,5% ВВП, узгодженого в рамках підтримуваної фондом програми економічних реформ України", - повідомляється в прес-релізі МВФ за підсумками візиту його експертів до Києва в період з 9 по 17 листопада.

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