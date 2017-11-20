МЗС України відреагувало на затримання українця в Білорусі

Українське МЗС підтвердило, що на території Білорусі затримали керівника ПАТ "Завод обважнювачів" Олександра Скибу. Про це заявив очільник Управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич, повідомляє "РБК-Україна".

"Посольство України звернулося з нотою до МЗС Білорусі у зв'язку з інформацією про затримання громадянина України, який перебував з діловою метою в цій країні", - наголосив він.

За словами Кирилича, Міністерство закликає білоруську владу невідкладно повідомити про причини та обставини затримання, а також місце і умови утримання українця.

Нагадаємо, напередодні КДБ Білорусі затримав ще одного українця.