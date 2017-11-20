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МЗС вимагає від РФ дозволити медичне обстеження Гриба

20 листопада, 2017 - 21:56
Фото з архіву "Дня"

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії дати дозвіл на обстеження українськими фахівцями незаконно утримуваного в РФ Павла Гриба

Про це написала спікер МЗС України Мар'яна Беца на своїй сторінці у Twitter.

"Сьогодні Павла Гриба відвідав консул. Враховуючи стан його здоров'я, вимагаємо повторно від Російської Федерації надати дозвіл на обстеження фахівцями Мінохоронздоров'я України", - написала Беца.

Джерело: День
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