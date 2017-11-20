СММ ОБСЄ має намір забезпечити моніторинг обміну полоненими на Донбасі у тому випадку, якщо він відбудеться.

Про це на брифінгу в Луганську заявив перший заступник голови ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, повідомляє прес-служба місії.

Як зазначив Хуг, місія готова спрямувати свої патрулі для контролю за процедурою обміну полоненими.

"СММ ОБСЄ, звичайно ж, дуже хоче проводити моніторинг цього обміну. СММ ОБСЄ готова відправити дзеркальні патрулі для того, щоб спостерігати за обміном", - заявив він.

Він додав, що обговорення обміну полоненими знаходиться на порядку членів гуманітарної підгрупи в Мінську. Поки що ОБСЄ від сторін конфлікту на Донбасі не отримувала запит на проведення самого обміну.