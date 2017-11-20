Парламент має переглянути питання членства Туреччини у НАТО, - радник Ердогана

Радник президента Туреччини Ялчін Топчу заявив, що настав час переглянути питання членства Туреччини у НАТО, повідомляє Haberturk.

"Турецький парламент має якомога швидше переглянути питання членства Туреччини у НАТО" - сказав він.

"Через НАТО у сфері безпеки Туреччина залежить від інших країн. На жаль, альянс демонструє вороже ставлення до свого члена, Туреччини" - додав радник Ердогана, передає Еспресо.

За його словами, НАТО це не тільки військове об’єднання, а нова форма колоніалізму. На думку політика, членство у НАТО збільшує політичну і економічну залежність Туреччини.