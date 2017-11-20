Поліція Ізраїлю знову допитала прем'єр-міністра Нетаньяху

У неділю, 19 листопада, поліція Ізраїлю провела багатогодинний допит прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху. Про це повідомили самі правоохоронці, це відбулось вже вшосте, пише The Independent.

"Ми підтверджуємо, що прем'єр-міністр допитувався сьогодні впродовж кількох годин у своїй єрусалимській резиденції в рамках розслідування, яке веде Лахав-433", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, ізраїльська поліція підозрює прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху у хабарництві і зловживанні довірою, передає Укрінформ.

Як повідомляється, одна справа, що отримала назву "File 1000", включає в себе претензії щодо того, що Нетаньягу міг отримувати незаконні подарунки від заможних друзів, зокрема від австралійського мільярдера Джеймса Пекера та голлівудського продюсера Арнона Мілчана.

Крім цього, він нібито домовився з медіагрупою Yediot Ahronot про послаблення їхніх конкурентів, за що ЗМІ йому гарантувало сприятливе висвітлення його діяльності.

Зазначається, що слідчі, які кілька місяців допитували Нетаньягу, забезпечили порядок денний, який обмежує висвітлення в ЗМІ інформації щодо справ і переговорів, які ведуться для залучення державного свідка.