Порошенко анонсував лібералізацію візового режиму із ще кількома країнами

Президент Петро Порошенко анонсував досягнення упродовж кількох місяців домовленостей із деякими країнами про лібералізацію візового режиму . Про це Порошенко заявив під час вшанування пам’яті загиблих героїв Революції гідності та бійців АТО в Дніпрі, передає Еспресо.TV.

"Трохи більше тижня тому я повернувся з Об'єднаних Арабських Еміратів, де ми підписали безвізовий режим. Протягом двох-трьох місяців у нас ще буде декілька країн, дуже важливих для України", - сказав президент.

Угода про безвізовий режим між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами набуде чинності в грудні. Крім того, міністерство закордонних справ України готує запровадження безвізового режиму з Кувейтом і Катаром.

Канада спростила візові вимоги для українців із 1 листопада.