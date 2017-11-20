Порошенко розповів, коли почнуть будувати гуртожитки для контрактників

Підготовчі роботи до будівництва першої черги гуртожитків для військовослужбовців-контрактників уже розпочалися, а власне будівельні роботи стартують навесні.
Про це сказав Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Дніпра, повідомляє Укрінформ.
«Уже зараз розпочалися підготовчі роботи до першої черги (будівництва - ред.). А це 91 гуртожиток уже зараз», - заявив глава держави.
Він нагадав, що як Верховний Головнокомандувач ініціював будівництво комплекса гуртожитків для контрактників за рахунок коштів, конфіскованих у оточення екс-президента Януковича.
Порошенко зазначив, що впродовж двох років 25 тисяч військових планується переселити з наметів і "запліснявілих радянських казарм" у комфортабельні помешкання. За словами Президента, будувати гуртожитки для військовослужбовців-контрактників почнуть уже навесні. А в другій половині 2018 року, додав він, зведуть ще 93 помешкання. "Думаю, це один із наймасштабніших будівельних проектів в історії наших Збройних сил", - наголосив глава держави.
Порошенко зазначив, що впродовж двох років 25 тисяч військових планується переселити з наметів і "запліснявілих радянських казарм" у комфортабельні помешкання.
За словами Президента, будувати гуртожитки для військовослужбовців-контрактників почнуть уже навесні. А в другій половині 2018 року, додав він, зведуть ще 93 помешкання.
"Думаю, це один із наймасштабніших будівельних проектів в історії наших Збройних сил", - наголосив глава держави.