Порошенко розповів, коли почнуть будувати гуртожитки для контрактників

Підготовчі роботи до будівництва першої черги гуртожитків для військовослужбовців-контрактників уже розпочалися, а власне будівельні роботи стартують навесні.

Про це сказав Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Дніпра, повідомляє Укрінформ.

«Уже зараз розпочалися підготовчі роботи до першої черги (будівництва - ред.). А це 91 гуртожиток уже зараз», - заявив глава держави.

Він нагадав, що як Верховний Головнокомандувач ініціював будівництво комплекса гуртожитків для контрактників за рахунок коштів, конфіскованих у оточення екс-президента Януковича.