Постраждала у смертельній ДТП у Харкові записала перше звернення з лікарні

Постраждала у смертельній ДТП із 6 загиблими у Харкові Оксана Євтєєва (Берченко) записала перше звернення з лікарні.

На місці ДТП загинув її чоловік Олександр Євтєєв, а її сестра Діана Берченко у важкому стані потрапила в лікарню, 26 жовтня дівчина померла, передає Еспресо.

Євтеєєва записала на телефон відеозвернення з реанімації, в якому просить очевидців аварії дати свідчення в суді та не брати хабарі, якщо пропонуватимуть.

"Я хочу звернутися до кожної людини, хто має відношення до цієї справи. Якщо ви очевидець - дайте свідчення в суді. Якщо слідчий, суддя, конвоїр, прокурор - прошу вас розглянути цю справу за всією суворістю закону. Коли вам будуть пропонувати гроші, не беріть їх, не ставайте учасниками безкарних убивств", - зазначила вона.

У Євтєєвої зламаний таз, травма черепа і сильно понівечене обличчя. Попереду - пластика і перші кроки.