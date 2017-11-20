Повторні вибори краще ніж уряд меншості, - Меркель

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель віддає перевагу повторним виборам перед формуванням уряду меншості.

Про це вона заявила в ефірі суспільного мовника ARD, повідомляє ЄП з посиланням на Bloomberg.

За словами Меркель, вона налаштована скептично стосовно ідеї уряду меншості, оскільки це не принесе бажаної стабільності.

Вона наголосила, що за відсутності "твердої більшості" у Бундестазі, нові вибори були б кращим виходом.

"Як на мене, нові вибори – це найкращий шлях" - заявила канцлерка.

В планах Меркель, за її словами, немає наміру бути кацлеркою в уряді меншості.

Нагадаємо, що Президент ФРН закликав партії до переговорів щодо коаліції.