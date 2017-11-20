Президент ФРН закликав партії до переговорів щодо коаліції

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у найближчі дні проведе перемовини з лідерами усіх політичних сил, які брали участь у невдалих коаліційних переговорах.

Про це він заявив під час виступу у понеділок, присвяченому провалу коаліційних консультацій, передає "Європейська правда".

У своїй промові президент Німеччини не згадав про можливість дострокових парламентських виборів.

За словами Штайнмаєра, безрезультатні перемовини щодо формування коаліції є безпрецедентними для країни.

"В історії Німеччини за 70 років такої ситуації не було", - заявив Штайнмаєр, відзначивши, що формування уряду завжди було важким процесом, втім, "одним із найголовніших завдань, яке поставили виборці".

"Мандат виборця на формування уряду залишається. Партії заявили про намір сформувати уряд. Це відповідальність, якої не можна уникнути. Я очікую на готовність усіх сторін до переговорів", - відзначив президент Німеччини.

Нагадаємо, що Демократична партія ФРН вийшла з переговорів із блоком Меркель.