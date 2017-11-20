Президент під час робочого візиту в Дніпро нагородив активістів Майдану орденами

Президент України Петро Порошенко під час робочого візиту в Дніпро нагородив активістів Майдану орденами "За мужність". У будівлі облдержадміністрації глава держави зустрівся з військовослужбовцями та волонтерами та вручив їм державну нагороду. Нагороди отримали 16 учасників подій на Майдані, з яких 5 - жителі Дніпропетровської області. До ордену активісти були представлені «за громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних основ демократії, прав і свобод людини під час Революції Гідності».

Одного з учасників революції - Миколу Цибенка, нагородили посмертно - орден отримав його онук. «Революція Гідності дала нам історичний шанс, відкрила вікно можливостей для кардинальних змін і системних реформ, в основі яких - цінності демократії і свободи», - сказав Петро Порошенко.

«Я чудово пам'ятаю той шок, який панував у Верховній Раді, коли керівник минулого уряду оголосив про зупинення процедури підписання Угоди про Асоціацію з ЄС. Той емоційний відрив, з яким студенти вийшли на Майдан проти прокремлівської кліки Януковича», - розповів Петро Порошенко. Він нагадав, що цього року виповнюється 100 років з моменту підписання 3-го Універсалу, яким проголошувалося створення Української Народної республіки. «З тих пір амбіції Росії не змінилися, і зрив підписання Асоціації з ЄС - це спецоперація Кремля. Процедура ратифікації була нелегкою. Ми переграли Росію. Найближчим часом я планую підписати ухвалений парламентом Закон, яким учасникам подій на Майдані присвоюється статус учасника бойових дій», - додав Порошенко. Крім того, Президент України нагадав, що Дніпропетровська область стала передовим регіоном і в період війни, який забезпечував тил і кадровий ресурс армії. «За шість хвиль мобілізації у військкомати Дніпропетровської області прийшла 21 тисяча жителів, кожен п'ятий - доброволець, а минулого року більш 6150 осіб вступили на службу в контрактну армію», - зазначив глава держави.

Вадим РИЖКОВ, «День», Дніпро