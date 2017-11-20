Президент Зімбабве так і не пішов з посади, в парламенті вимагають імпічменту

Президент Зімбабве Роберт Мугабе сьогодні так і не зробив офіційної заяви щодо своєї відставки.

Про це повідомляє видання BBC.

Члени правлячої партії Zanu-PF (Зімбабвійський африканський національний союз - Патріотичний фронт) готуються зустрітися, щоб обговорити можливий імпічмент президента.

Це пов'язано з тим, що партія перед цим встановила крайній термін для відставки Мугабе, який завершився трохи більше години тому.

Представники Zanu-PF зауважують, що підтримують імпічмент, і судові розгляди у цій справі можуть початися одразу ж у вівторок, коли зустрінеться парламент.

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що в Зімбабве військові захопили владу, усунувши президента Роберта Мугабе, який керував країною з 1980 року.

Жителі Зімбабве активно вкладають гроші в авто, нерухомість, цінні папери та криптовалюту, щоб вберегти свої кошти від катастрофічної інфляції.

Роберта Мугабе посадили під домашній арешт, проте він зміг відвідати випускний в університеті в Хараре.

Президент Зімбабве виїхав із країни, ймовірно - в Намібію.

Вранці 20 листопада стало відомо, що Мугабе нібито погодився піти з посади. Йому за це пообіцяли імунітет та збереження майна.