Шахраї почали виманювати у киян гроші за електрику, - "Київенерго"

У столиці викрили нову шахрайську схему, яка дозволяє зловмисникам красти гроші у клієнтів "Київенерго". Про це повідомляє прес-центр "Київенерго".

У відомстві зазначили, що будь-які повідомлення, які можуть надійти електронною поштою з безкоштовних поштових сервісів з вимогою оплатити послуги компанії або борги - фейкові, передає Еспресо.

"Київенерго" подібну інформацію до клієнтів надсилає за допомогою SMS-повідомлень, офіційних листів та дзвінків операторів Контакт-центру 15-88.

У відомстві також нагадали, як можна перевірити інформацію про нарахування та розрахунки за послуги:

- в особистому кабінеті з електроенергії та Особистому кабінеті з гарячої води та опалення;

- на сайті для клієнтів www.kyivenergo.ua;

- у будь-якому з Центрів обслуговування клієнтів чи в Контакт-центрі за телефоном 15-88 або (044) 202-15-88.