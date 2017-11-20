США і РФ не можуть домовитися щодо локації миротворців на Донбасі, - Єльченко

США та Російська Федерація (РФ) не можуть дійти до єдиної думки щодо розміщення миротворців на Донбасі. Про це повідомив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко, передає "112 Україна".

"Ми наполягаємо з партнерами на те, щоб миротворчі сили були розташовані по всій неконтрольованій території України, а Росія наполягає, щоб це було тільки уздовж лінії розведення, і, звичайно, це призведе до подальшого заморожування конфлікту. Цей пункт є принциповим і ключовим. Саме з нього, як я розумію, і поки що не можуть знайти порозуміння США і РФ", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Клімкін заявив про фактичну готовність проекту резолюції ООН щодо миротворців. Президент України Петро Порошенко впевнений, що миротворчу місію ООН на Донбасі буде розміщено на всій території і що вона перекриє постачання військ і зброї бойовикам. Він також заявляв, що відповідний закон проголошує ключовим мирний і політико-дипломатичний шлях, незважаючи на те, що він регламентує і військовий аспект.

Крім того, у вересні під час виступу на раді безпеки і генеральній асамблеї ООН Порошенко закликав організацію ввести на окупований Донбас миротворців.

Водночас у Раді Федерації РФ заявляють, що миротворці ООН створять "пряму загрозу Донбасу".