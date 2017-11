США включать КНДР до списку країн-спонсорів тероризму, - Трамп

Сполучені Штати Америки включать КНДР у перелік країн, які є спонсорами тероризму.

Про це в понеділок, 20 листопада, заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє ABC.

За словами Трампа, прийняття даного рішення є запізнілим.

"Це повинно було статися давно, багато років тому", - заявив Трамп на прес-конференції.

Pres. Trump​ designates North Korea a state sponsor of terror: "Should have happened a long time ago." https://t.co/CFdzczVBEe pic.twitter.com/wQYCAlD6LA

— ABC News Politics (@ABCPolitics) November 20, 2017