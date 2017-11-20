США включать КНДР до списку країн-спонсорів тероризму, - Трамп

20 листопада, 2017 - 20:25
Сполучені Штати Америки включать КНДР у перелік країн, які є спонсорами тероризму.
Про це в понеділок, 20 листопада, заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє ABC.
За словами Трампа, прийняття даного рішення є запізнілим.
"Це повинно було статися давно, багато років тому", - заявив Трамп на прес-конференції.
Pres. Trump designates North Korea a state sponsor of terror: "Should have happened a long time ago." https://t.co/CFdzczVBEe pic.twitter.com/wQYCAlD6LA
— ABC News Politics (@ABCPolitics) November 20, 2017
Джерело: День