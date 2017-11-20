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США включать КНДР до списку країн-спонсорів тероризму, - Трамп

20 листопада, 2017 - 20:25
Фото Reuters

Сполучені Штати Америки включать КНДР у перелік країн, які є спонсорами тероризму.

Про це в понеділок, 20 листопада, заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє ABC.

За словами Трампа, прийняття даного рішення є запізнілим.

"Це повинно було статися давно, багато років тому", - заявив Трамп на прес-конференції.

Джерело: День
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