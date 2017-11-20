Столтенберг попередив Канаду щодо російських хакерів та кіберзброї

Канада та інші країни НАТО повинні робити більше для протистояння Росії в її використанні кіберзброї.

Про це сказав генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг, передає CBC.

"Це постійно зростаюча загроза і ми повинні постійно адаптуватися", - сказав Столтенберг, зазначивши, що цифрова загроза може зачепити кожного.

"В якійсь мірі кожна країна по сусідству з Росією, тому що кіберпростір не визнає кордонів, тому можна сказати, що Канада - сусід Росії", - підтвердив також міністр оборони Естонії Юрі Луйк.

Столтенберг також зазначив, що для НАТО головний пріоритет - захист своєї мережі і протистояння дезінформації.